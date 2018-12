Jong en oud geniet van schaatsbaan in Schijndel

Pleinse Boys glorieus winnaar derde Gestelse Quiz

9 december SINT MICHIELSGESTEL - De derde Gestelse Quiz had bij elk van de 73 deelnemende ploegen eind november tot ongemeen zwaar hoofdbrekens aangezet. Zo klonk algemeen het oordeel over het razend populaire spel dat dertienhonderd Gestelaren die avond binnenhield. Zaterdagavond was een groot deel van die deelnemers er ook bij, toen in Zaal Absoluut de uitslag bekend werd.