Jonge Sparta-fan uit Boxtel ontwerpt eigen album voor zijn helden

Mats speelt het liefst de hele dag voetbal. En hij spaart, net als veel andere kinderen, voetbalplaatjes van spelers uit de Nederlandse eredivisie. Die plakt hij in een boek dat verkrijgbaar is bij een landelijke supermarktketen. Leuk en aardig, maar Sparta Rotterdam staat er als eerstedivisieclub niet in. En daarom bedacht Mats dat hij zélf wel een boek kon maken.

Moeder Carolijn van der Hoeven: ,,Hij heeft bijna alles zelf gedaan. Ook vertelde ik hem dat hij de brief helemaal zelf mocht schrijven." En dat deed hij. Hij schreef dat hij groot fan was, dat hij bij BOC voetbalt, in team JO9-1. En dat hij ooit met de hak gescoord had.

Quote Hij heeft bijna alles zelf gedaan. Carolijn van der Hoeven, Moeder van Mats

Mats maakte in het boek vakjes voor foto's en vroeg naar naam, lengte, leeftijd en tips. Ook het clublied van Sparta plakte hij in. Afgelopen donderdag viel er een dikke envelop in de brievenbus met een ingevuld Spartaboek én een stapel foto-ansichtkaarten van de spelers. De trainers, spelers en assistent-trainers: allemaal werkten ze mee. De beste tip? ,,Doe je best op school, van Giliano Wijnaldum", vertelt Mats glunderend.

De mooiste voetbaltip kreeg hij van Gregor Breinburg. ,,In jezelf blijven geloven en altijd plezier hebben." Mats is erg zuinig op zijn boek, je mag het alleen bij de hoekjes openslaan. ,,En de foto voor de krant maken we binnen want anders wordt het boek nat door de regen." Wat maakt hem zo'n groot Sparta-fan? ,,Ook als ze verliezen blijf ik fan. In goede en slechte tijden." En waarom ben je voor Sparta? ,,Papa speelde vroeger bij deze club!"