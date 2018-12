Jongen gewond na ernstige aanrijding met busje in Schijndel

Nakaarten Hotel op silo's in Veghel wordt langzaam realiteit; bouw mogelijk door kraan in silo

10:04 VEGHEL - Het plan dat in februari gepresenteerd werd voor een hotel op de silo's aan de Noordkade in Veghel is geen luchtkasteel meer. De bouwaanvraag eerste fase ligt inmiddels bij de gemeente Meierijstad en omwonenden zijn ingelicht. Een gesprek met architect Wessel Vreugdenhil van de Architekten Cie.