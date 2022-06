Jongen valt achterwaarts van schoolgebouw in Sint-Michielsgestel, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Slapen in een locomotief of treinwagon? Het kan bijna in Liempde bij Sien Peijn

LIEMPDE - Het duurt allemaal wat langer dan gepland. Want er zitten maar 24 uur in één dag. Toch willen Jos en Miranda Sanders van café 't Groene Woud in Liempde, in de volksmond Sien Peijn, deze zomer de deuren openen van een bijzondere bed and breakfast aan de rand van natuurgebied De Geelders: een locomotief met wagon.

15 juni