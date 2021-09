Jongeren Schijndel kunnen eindelijk ’los’, kroegen gaan open en festival in negen minuten uitverkocht

Hoogkamer ‘gaat zwemmen’ in Klooster­park

2 september SCHIJNDEL - Het is een ‘hitkanon’ onder jongeren: Mart Hoogkamer. En vrijdag staat hij op de planken in het Kloosterpark in Schijndel met zijn hit ‘Ik ga zwemmen, in Bacardi lemon.’ Tapperij de Beurs, Visite en Café de Sok houden in het Kloosterpark drie dagen het feest Park Lounge Live. Vrijdag 3 september al vanaf zeven uur 's avonds.