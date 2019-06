Joop van Corven al zes decennia lang verkondiger van de Blijde Boodschap

De voormalige pastor van het Instituut voor Doven, later pastoor van de Michaëlparochie, blikt in zijn woning in Victoriastaete terug op zes decennia als verkondiger van de Blijde Boodschap. Na glorievolle jaren resteren nu ook droeve constateringen. Joop van Corven, vooral gezien als priester die tussen de mensen stond en staat, zag de wereld van gelovigen danig veranderen. Dat ervaart hij als een nederlaag. ,,Jammer dat we het zo verloren hebben”, zegt Van Corven na enig nadenken, ,,dat het geloof in God grotendeels verdwenen is. De Blijde Boodschap staat niet meer als basis van het geloof. Dat zijn verdwenen zaken, die mij zeer doen.”