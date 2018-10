Joost d'n Echte prins Ploegersland

Albert Heijn-filialen in Noord­oost-Bra­bant nemen mensen met beperking in dienst

11:41 DEN BOSCH/OSS - De Albert Heijn-filialen in Noordoost-Brabant halen mensen met een arbeidsbeperking in huis. Ze opereren hand in hand met Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP). Dinsdag zetten beide partijen hun handtekening onder een overeenkomst.