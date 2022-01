JOOST wil haast maken met verduurzamen huurwoning: ‘Energielasten stijgen fors, daarom’

BOXTEL - Woonstichting JOOST wil dit jaar vol aan de bak om veel meer woningen een beter energielabel te geven. Doorgaans verbeterd JOOST jaarlijks ongeveer 500 huurwoningen door het plaatsen van beter dubbel glas, dakisolatie of nieuwe mechanische ventilatie. ,,We willen dat aantal verhogen naar 800 per jaar", zegt directeur-bestuurder van JOOST Rob Dekker.

Met steeds maar stijgende energielasten is het voor mensen in een sociale huurwoning van woonstichting JOOST steeds harder te halen. ,,Daarom willen we jaarlijks het aantal woningen waar we verbeteringen uitvoeren opschroeven van 500 naar 800. Zo kun je voor huurders de woonlasten binnen de perken houden", laat Rob Dekker van woonstichting JOOST weten.

Quote In overspan­nen arbeids­markt valt het niet mee om nieuwe werknemers te vinden Rob Dekker, Directeur-bestuurder JOOST

Er zit wel een addertje onder het gras. Want JOOST moet voor al dat werk wel een extra team optuigen om die woningen aan te pakken. ,,En in een overspannen arbeidsmarkt valt dat nog niet mee om nieuwe werknemers te vinden. En al die woningen aanpakken gaat ook niet van de ene op de andere dag. Daar is tijd voor nodig. Ook de levering van materialen stokt zo nu en dan. Maar we gaan er serieus mee aan de slag om energie-armoede te voorkomen.”

Schuldsanering voorkomen

De meeste huurders van JOOST moeten het doen met een AOW, een pensioentje of hebben een uitkering. Veel hogere energielasten kan ze dus al snel in de problemen brengen. Ondertussen heeft JOOST met onder meer de gemeente Boxtel afspraken gemaakt om zeer preventief een vinger aan de pols te houden bij haar huurders. ,,We willen samen met Boxtel het oplopen van schulden bij huurders zo vroeg mogelijk signaleren. Heel preventief. Daarmee proberen we zoveel mogelijk schuldsanering te voorkomen.”

Het valt mee

Gelukkig viel het aantal huurders dat in vervelende financiële situaties terecht komt, ondanks de coronatijd vorig jaar erg mee. ,,We hebben bij JOOST maar 0,4 procent huurachterstand op de complete jaarhuur. Dat is te verwaarlozen. Maar voor mensen met een hele kleine portemonnee is het al erg genoeg dat ze het ene gat met het andere moeten dichten. En soms moeten ze kiezen de ene maand de energierekening te betalen en de andere maand de huur. Anders trekken ze het niet.”

Ingrijpen

Een reden temeer volgens Dekker om serieus te blijven werken aan het terugdringen van de hogere energielasten. ,,Als er nu een huurder vertrekt uit een woning die slechte isolatie heeft, dan grijpen we meteen in. Dan pakken we bijvoorbeeld de muur- of dakisolatie aan. Als een huis goed is geïsoleerd, dan doen we ook zonnepanelen, als het dak gunstig ligt voor de zon. Afgelopen jaar hebben we 1000 panelen gelegd op 175 woningen. Er zijn ook huurders die uit eigen beweging vragen om HR-glas of isolatie. Dat waren er vorig jaar 63. Daarmee gaan we dan ook aan de slag.”

Gasloos

Voor alle nieuwe woningen die JOOST momenteel in de pijplijn heeft geldt dat niet. Die worden al volgens de meer energiezuinige normen gebouwd zoals gasloos, met een warmtepomp en zonnepanelen. Zoals bij Heem van Selis, waar JOOST volgende maand de oplevering van de 24 splinternieuwe huurwoningen verwacht.



