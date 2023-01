Jongeren van CV De Gangmakers uit Schijndel bouwen hun eerste praalwagen

BOSKANT - Het zelfgemaakte dak van het huisje ligt aan de zijkant van de praalwagen. ,,Die gaat er in Schijndel over een maandje letterlijk echt af”, weten Jolanda Verhagen uit Middelrode en Cerine Verbruggen uit Gemonde al. ‘Het dak echt eraf’ is trouwens ook het motto van carnaval in Schorsbos dit jaar.

11:00