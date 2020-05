Joris Dirks en Tim Schellekens van Nemelaer Heren 6: ‘We voelen ons kampioen, maar het is niet echt’

HAAREN ,,We stonden stijf bovenaan in de kelderklasse”, zegt Joris Dirks (28) lachend, maar ook met wat spijt in z’n stem. ,,Kan ook niet anders met een topcoach als ik hè. Nee, grapje. Het was gewoon een leuk vriendenteam dit seizoen. Eigenlijk met één doel: kampioen worden! Er zat schwung in de groep. Als je buiten het veld goed met elkaar bent, kun je in het veld twee keer zo goed voetballen. We lagen op koers voor de titel.”