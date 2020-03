Jos Nooren van BestZOO: ‘Beter nu een grote boom planten dan straks met de boot naar het eiland’

BEST/LENNISHEUVEL - Vlak naast het nieuwe poortgebouw in aanbouw aan de Vleut in Best wordt een joekel van een vijver aangelegd. Wel handig als je een eiland maakt, dat dan eerst die grote blikvanger van een treurwilg al op dat ‘eiland’ geplant wordt.

Marian en Jos Nooren uit Lennisheuvel, eigenaren van BestZOO delen een kleine chocoladebol uit. Op gepaste afstand vanwege het coronavirus. Maar er valt toch wat te vieren. De eerste woudreus, een levensgrote treurwilg, wordt aangeplant op de zandvlakte tussen het nieuwe bezoekerscentrum (poortgebouw) en de nieuwe entree van de dierentuin van Nooren.

Quote Er komen nog bijna honderd volswassen bomen bij Jos Nooren, BestZOO

,,Er komen nog bijna honderd andere volwassen bomen”, legt Jos Nooren uit. ,,Maar deze is nu even heel belangrijk. Die wordt geplaatst, zodat daarna de graafmachines kunnen beginnen met de aanleg van een grote vijver van 2000 vierkante meter. Die ene treurwilg staat straks als blikvanger op het eiland in de vijver. En het zou natuurlijk zot zijn als we die boom later met een grote boot naar het eiland moeten brengen. Dit is handiger. Boom planten, en rondom eiland de vijver graven.”

Volwassen treurwilg weegt bijna zes ton

Niels van den Elzen van Van den Berk Boomkwekerijen levert de volwassen bomen. ,,Deze wilg is ongeveer dertig jaar oud en weegt met kluit wel een ton of zes. Zo begin je meteen met volwassen bomen. Dat kleed mooi aan. Straks komen er nog een heleboel bij. Ongeveer honderd. Beuken, eiken, haagbeuken, noem maar ook. Verderop bij het nieuwe entreegebouw van BestZOO komen ook sierbomen en fruitdragende bomen. Dat is mooi als straks klassen voor educatie naar het bezoekerscentrum komen. Die kunnen in de tuin al die natuur beleven, voelen en ruiken.”

‘Schil’ van gebouwen wordt met populierenhout aangekleed

Nooren is blij dat de bouw en de aanleg van het poortgebouw, en zijn nieuwe entreegebouw voor de dierentuin gewoon doorgaan, ondanks het coronavirus. ,,Het komt allemaal goed.” De gebouwen worden aangekleed met populierenhout van gekapte bomen die naast de A2 stonden en Rijkswaterstaat liet weghalen vanwege gevaar voor het verkeer.

Op wandelafstand van edelherten