Jos uit Schijndel hoort veel coronaverdriet, ’Als ik telefoon neerleg, hoop ik dat iemand weer verder kan’

Omroep Meierij kun je nu ook in de auto beluiste­ren

19 januari SCHIJNDEL - De lokale omroep Omroep Meierij uit de gemeente Meierijstad is vanaf nu 24 uur per dag te horen op de radio. Dit is mogelijk door een samenwerking met Omroepstichting Regionaal (OSR) uit Oss. ,,Iedereen kan ons nu via de ether horen op 107,1 FM, dus ook in de auto", zegt voorzitter Bart Eijkemans van Omroep Meierij. ,,En ook digitaal via kanaal 6A.”