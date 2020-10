Jos van Bers (1937-2020): Drie Donken Blaaskapel was zijn lust en zijn leven

DEN DUNGEN/SINT-MICHIELSGESTEL - Als klein ventje kwam hij bij het koor. Via die weg kwam Jos van Bers uit Den Dungen uiteindelijk bij de harmonie terecht en speelde later de ventieltrombone bij de beroemde blaaskapel De Drie Donken. Samen met Toon Hermans op de planken.

Als je met Jos van Bers over de beroemde Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen kwam te spreken, dan zag je een twinkeling in zijn ogen. Het ging hem dan ook aan het hart toen een paar jaar geleden de blaaskapel ter ziele ging omdat er geen nieuwe muzikanten gevonden konden worden.

Deze week is Jos van Bers (1937-2020) overleden. De laatste periode woonde hij bij zorgcentrum De Beemden in VictoriaStaete. Tijdens zijn werkzame leven was Jos van Bers te vinden bij de Gruyterfabriek in Den Bosch. Later ging hij werken in Helvoirt bij Techna Koude International als metaalbewerker.

Als lid van de beroemde Drie Donken Blaaskapel, maakte Van Bers samen met onder meer José van de Koevering en Antoon Brenders furore. Want zomaar optreden met Toon Hermans en tv-presentator Willem Duys als een echte fan hebben, daar moet je wel muzikale kwaliteiten voor hebben.

Toon Hermans kwam naar Boer Goossens in Den Dungen om er samen met de kapel ‘Vogeltje wat zing je vroeg’ en ‘Kiele, kiele, kiele’ (Hélène, wat heb je mooie bène) te spelen. In 1969, toen Toon zijn carnavalssingle kwam promoten bij Boer Goossens in Den Dungen. Per slot van rekening had hij deze carnavalshits opgenomen met deze kapel in Keulen, omdat ze in de Nederlandse studio’s aan het staken waren.

Ook de reis naar China in 2004 stond Jos van Bers een paar jaar geleden nog helder voor de geest. ,,Tijdens een rondreis traden we een keer of vijf op. In Shanghai speelden we Nederlandse nummers met een eigen dansgroepje in Nederlandse klederdracht met klompen. Maar ook Chinese nummers hadden we ingestudeerd. Geweldig.”

De Drie Donken Blaaskapel begon 53 jaar geleden als een boerenkapel, maar stapte al snel over op Egerländer-muziek. Later kwam de Moravische muziek, die wat temperamentvoller en technisch moeilijker te spelen is. En dat maakte de kapel, met Jos van Bers op zijn ventieltrombone, razend populair.

Volledig scherm Drie Donken Blaaskapel. Hun toer door China. © x