Jos van Heerebeek wint het koningsschieten na 164 schoten

Toekomst van Kleine Aarde in Boxtel ‘om de hoek’ bij de Herenboe­ren gevonden: ‘Het ideale plaatje’

30 augustus BOXTEL - De Kleine Aarde een stabiele toekomst geven. Dat was wat de stichting met dezelfde naam voor ogen had. Met het plan om het oude milieucentrum om te turnen naar een kenniswerkplaats waar het ‘voedsel van morgen’ centraal staat, is die missie geslaagd. Het stichtingsbestuur is trots.