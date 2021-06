Journalist Bas Haan (47) schrijft thriller over Rotterdam: ‘Ik heb in de kroeg meer geleerd dan op de universiteit’

Boxtel wacht met besluit cultuuredu­ca­tie na 2021

4 juni BOXTEL - Of Boxtel ook na dit jaar met de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) door gaat is nog onzeker. ,,Dit jaar gaan we door volgens de afspraken die zijn gemaakt met onder meer de Brede School Boxtel. Daarnaast bekijken we, ook gezien de discussie over onze financiële toekomst, de mogelijkheden voor later”, aldus het college naar aanleiding van gezamenlijke schriftelijke vragen van D66 en SP over de regeling.