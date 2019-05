Jubilerende brandweer Schijndel houdt open huis

VIDEO Nieuwe preses Gedenk­plaats spreekt over vrijheid

11:23 HAAREN - Met een toespraak over het begrip ‘vrijheid’ markeert Jan Pommer - nog even burgemeester in Sint-Michielsgestel - zijn start als voorzitter van Gedenkplaats Haaren. Dat gebeurt tijdens de officiële seizoensopening van het museum dat gaat over Kamp Haaren in de Tweede Wereldoorlog.