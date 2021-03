Jubilerende Scouting Berlicum zoekt nog naar nieuwe locatie

BERLICUM - Ze hadden een zomer gewild met een groots jubileumfeest met andere scoutinggroepen uit de regio en een mooie reünie. Door corona viert Scouting Berlicum haar 75-jarige bestaan zeer bescheiden. Ze gaan wel een jubileumbier uitbrengen om zo geld voor de clubkas bijeen te krijgen. Geld dat nodig is voor een nieuwe blokhut. Waar die gebouwd gaat worden, staat nog in de sterren geschreven.

Ze hadden al een soort van draaiboek voor een groot jubileumfeest bij Scouting Berlicum. Want 75 jaar is reden voor een mooi feest. Maar door corona is dat niet verstandig en wordt het 2022. Luuk Kappen en Sander van den Brand van Scouting Berlicum accepteren het uitgestelde feestje. ,,Dan maar 75 plus een", zegt Van den Brand.

Volgens Kappen is Scouting Berlicum nog steeds een levendige gebeurtenis. ,,We hebben vier actieve groepen en honderd leden, waarvan tachtig jeugd. De rest is staf of algemeen lid. In tijden dat steeds meer kinderen verknocht zijn aan de tablet, mobieltje, computer en tv met Videoland en Netflix, is juist lekker buiten spelen, de bossen in en leuke activiteiten doen op het terrein heel belangrijk. Ook voor hun sociale netwerk. Ze doen hier veel vriendjes op waar vaak lange vriendschappen uit ontstaan.”

Biertje brouwen

Het jubileum betekent voor dit jaar volgens Van den Brand een paar dingen. ,,De leden krijgen een nieuwe das in de oude gemeentekleuren van Berlicum. En een nieuw insigne. Verder gaan we bij een brouwerij een jubileumbiertje brouwen. Een zomerbiertje, denk ik. Dat verkopen we en daarmee krijgen we geld in het laadje voor de nieuw te bouwen blokhut.”

Dassen

Die nieuwe blokhut zou oorspronkelijk bij sportpark De Brand worden gebouwd, vlakbij Oud Laar. Kappen daarover: ,,Die locatie viel af vanwege de aanwezigheid van dassenburchten die niet te verplaatsen zijn. Heel logisch. Dus zoeken we in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel nu naar een andere plek. Heel makkelijk is dat niet. Want vooral in het buitengebied kun je niet zomaar een nieuwe blokhut met spelterrein bouwen. Maar we zoeken driftig verder en weten dat het goed komt.”