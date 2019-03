Jubileumstuk Zommer '69 vrolijkt campinggasten op

'Een moeder'. Dat was het allereerste toneelstuk dat de Boschwegse Toneelgroep in 1969 in het toenmalige parochiehuis in Schijndel op de planken zette. Dat gebeurde in het jaar dat de toneelgroep was opgericht. De aanleiding was het succes van een revue, speciaal over het voetlicht gebracht tijdens het veertigjarig jubileum van de parochie Boschweg.