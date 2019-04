Juf Chantal

Mijn jongste associeert sport met jong zijn, school met saai en werken in de bouw met geld verdienen. Dit laatste is op zich niet zo gek met de huidige metseltarieven van een euro per baksteen, maar zoals iedereen zit hij vol met vooroordelen. Aan Chantal Janzen de schone taak om in haar programma 'Chantal komt werken' te laten zien hoe het er écht aan toe gaat op de werkvloer. Al meedraaiende komt ze erachter dat poezenposters in de bouwkeet niet meer mogen en brandweermannen negen van de tien keer geen spatje vuur zien. En deze week was ze op bezoek bij juf Anke van basisschool Roald Dahl in Sint-Michielsgestel, om na een dag met vechtende, schreeuwende en broekplassende kleuters okselklotsend te constateren dat ‘saai’ allesbehalve het eerste woord is dat bij haar opkomt. Dit alles doet Chantal niet om haar eigen cv te plussen. Wat mij betreft heeft ze hier een maatschappelijke functie: die van real life decaan.