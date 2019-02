Jumbo Boxtel mag meer groeien dan toegestaan

Het nieuwe plan voor uitbreiding en renovatie van winkelcentrum Oosterhof in Boxtel voldoet niet aan de gemeentelijke regels. Vorig jaar schoof het gemeentebestuur een eerder plan om die reden terzijde. Zo ver zal het college dit keer echter niet gaan. ,,Het centrum heeft een belangrijke, maatschappelijke functie in de wijk. Dit plan heeft echt kans van slagen en dus willen we hier samen met ondernemers en eigenaren ook daadwerkelijk voor gaan”, laat een woordvoerder namens het college weten.



In het eind vorig jaar gepresenteerde renovatieplan is nog plaats voor een supermarkt, Jumbo. Op dit moment zit ook Aldi er nog, maar die keten is een nieuwe winkel aan het bouwen aan Fellenoord en vertrekt eind dit jaar uit Oosterhof. Samen hebben beide nu 2700 vierkante meter in gebruik en dat aantal blijft in het nieuwe plan ook overeind. Echter , alleen voor Jumbo dus en daar zit het probleem. Die supermarkt gaat daardoor in een keer van 1907 naar 2700 meter en dat is ver boven het in de detailhandelsvisie van 2015 vastgelegde uitbreidingspercentage van maximaal 15 procent. Officieel zou Jumbo derhalve niet verder kunnen groeien dan 2193 vierkante meter.