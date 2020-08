Jumbo Den Dungen kan parkeerplaatsen uitbreiden: pand van Meysen Slaapcomfort tegen de vlakte

‘Her­rie-huis’ na klachten ontruimd. Boxtelaar verzet zich: ‘De politie was agressief’

5 augustus DEN BOSCH - De politie houdt het huis vlakbij het centrum van Boxtel al een hele tijd in de gaten. Buurtbewoners klagen keer op keer over geluidsoverlast. En op 24 februari van dit jaar is het weer foute boel. Ruim tien jongeren veroorzaken overlast. Een Boxtelaar (28) zou zich hebben verzet tegen zijn aanhouding. ,,Volgens mij heb ik meegewerkt. Maar de politie was juist agressief’’, zegt de Boxtelaar tegen politierechter Van Vliet tijdens een rechtszaak.