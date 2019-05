Justitie jaagt op vandalen die auto's van activisten omver gooiden in Boxtel, beelden bijna miljoen keer bekeken

Nieuw plan voor oude kerk in Schijndel

6:02 SCHIJNDEL - Zorgappartementen in de oude Boschwegse kerk in Schijndel, acht patiowoningen in de tuin en twee woningen of vijf appartementen in de oude pastorie. Zo zien aangepaste plannen van Abeco eruit. Mogelijk vestigt zorgorganisatie Philadelphia zich in de oude kerk.