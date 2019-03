Kaalslag verbijstert Boxtelse buurt

Een rondscharrelende eend, in totale verwarring op zoek naar zijn nest. Het was het wrange beeld dat overbleef nadat eind vorige week de tuin achter de pastorie van de Heilig Hartkerk in Boxtel was ontdaan van alles wat er in stond. Struiken, planten, metershoge bomen. De ecologische stapsteen bij het Smalwater is nog slechts een kale vlakte.



In arren moede schakelden buurtbewoners nog de gemeente in. Die legde het werk vrijdag stil. Uit voorzorg, want in het gemeentehuis was toen nog onduidelijk of voor het karwei een vergunning nodig was. De projectontwikkelaar veronderstelde van niet. Veel haalde stilleggen niet meer uit. Het maanlandschap was inmiddels een feit.