Kamervragen over dumping wild zwijn en 7 hazen in Haaren

De gedumpte kadavers zaten verpakt in plastic tassen. De hazen in een zak voor hondenvoer en het wilde zwijn in een vuilniszak. De dieren werden gevonden op een zandpad. Wildbeheerder Thomas van Geelen gaf direct aan het vermoeden te hebben dat de dieren gebruikt werden voor gokwedstrijden. ,,In deze regio komen nog geen wilde zwijnen voor. Daarom is het onmogelijk dat deze hier is geschoten. Daarnaast zijn het hazen zonder hagel, wat betekent dat ze niet zijn neergeschoten. Waarschijnlijk zijn ze met lange honden gevangen", gaf hij tegenover het Brabants Dagblad aan.

Kamervragen

Kamerleden Arne Weverling en Antoinette Laan-Geselschap stellen namens de VVD vragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid en en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het duo wil onder meer weten of de ministers weet hebben van gokwedstrijden en of die toegestaan zijn. Verder vragen de VVD’ers of er al eerder dode dieren zijn gevonden die gebruikt zijn bij gokwedstrijden en of er in Haaren en Nederland een toename te zien is in het aantal illegale activiteiten in het buitengebied.