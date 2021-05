Kampeerwinkel De Wit sluit nevenvestiging vanwege corona

Commotie over windturbi­nes omgeving Koesteeg

15 mei BERLICUM/SINT-MICHIELSGESTEL - Een storm in een glas water? Bewoners uit de omgeving van de Koesteeg in Berlicum beleefden een onrustige week. Op de een of andere manier dachten ze dat er plannen in de maak zijn voor de bouw windturbines in hun omgeving.