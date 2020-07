Kan het alsnog, de kermis van Den Dungen in coronatijd? ‘Schijndel laat zien dat het kan’

DEN DUNGEN - In Schijndel is het mogelijk in coronatijd; zwieren en zwaaien op de kermis. Waarom dan ook niet in Den Dungen? Dat vraagt de partij DorpsGoed in de gemeente Sint-Michielsgestel zich af. De horeca wil wel.

Een kermis in het dorp zoals vorig jaar is niet mogelijk. Dat weet eigenares Gitte Vissers van café De Linden in Den Dungen ook wel. ,,Vorig jaar was het hier echt volle bak met de kermis. Dat lukt nu niet met de anderhalvemetermaatregel. Als klanten drie biertjes ophebben, weten ze soms niet meer het verschil tussen anderhalve meter en anderhalve centimeter. En wij hebben ook geen zin om hier als politieagent op te treden. We zullen dus goede afspraken moeten maken.”

In juni nog dikke streep door kermis

Volledig scherm Mariska Sturkenboom van DorpsGoed in Sint-Michielsgestel. © BOXimages Toch zou Vissers maar wat graag willen dat de kermis dit jaar alsnog door kan gaan in Den Dungen. In juni moest er nog een dikke streep door het evenement vanwege het coronavirus. Maar sinds juli mag het weer van het kabinet: kermissen houden, uiteraard wel op een verantwoorde manier. Oppositiepartij DorpsGoed vroeg onlangs het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel of het mogelijk is om de Dungense kermis alsnog te houden.

‘Schijndel laat zien dat het kan’

Volgens het Dungense raadslid Mariska Sturkenboom zou het goed zijn als het Gestelse college te rade gaat bij collega-bestuurders van de gemeente Meierijstad. ,,Schijndel laat zien dat het kan, een kermis in coronatijd. Als je maar goede maatregelen neemt. Ga eens praten met Meierijstad om te kijken wat de ervaringen in Schijndel zijn.”

Volledig scherm De kermis van Den Dungen in 2019. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius Het Gestelse college van B en W geeft vooralsnog geen antwoorden tegenover het Brabants Dagblad op vragen over de kermis en andere evenementen. De vraag of kermissen van Sint-Michielsgestel en Berlicum (beide in september) doorgaan, wordt pas op een later moment beantwoord. Eind vorige maand gaven B en W aan dat hier ‘nog geen zinnig woord over te zeggen valt’. Het college van Boxtel besloot al dat de kermissen van Boxtel en Liempde komende maand niet doorgaan.

Ook kijken naar Parijse Markt in Berlicum

DorpsGoed pleit niet alleen voor de kermis in Den Dungen, maar ook voor andere evenementen in de hele gemeente. ,,Denk aan de kermissen in andere dorpen. Maar bijvoorbeeld ook aan de Parijse Markt in Berlicum. Het zou volgens ons goed zijn als het college onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Er zijn al zoveel evenementen afgelast vanwege corona. Het zou goed zijn als het college een wat actievere houding aanneemt om te kijken wat wél mogelijk is. In plaats van te wachten welke ondernemers omvallen omdat alles afgelast wordt. Uiteraard moet de veiligheid gewaarborgd zijn bij alle evenementen, dat is het allerbelangrijkste.”

Gitte Vissers zou het wel weten. ,,Ergens eind september zou mooi kunnen in Den Dungen. We willen graag met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden.”