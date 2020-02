Kan ik alvast een natuurgraf reserveren in Schijndel?

Zeldzame dieren vinden hun weg weer naar de Aa tussen Den Bosch en Veghel

7 februari BERLICUM/DEN BOSCH - Luidt het Wereld Natuur Fonds de noodklok over de helft minder dieren in het wild door stikstof, waterschap Aa en Maas meldt weer lichtpuntjes. Een zeldzame kokerjuffer, de kopvoorn en een vrij zeldzame eendagsvlieg zijn terug van weggeweest in de Aa.