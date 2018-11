Kapellen Wijbosch en Sint-Michielsgestel straks dagelijks te bezoeken

Van Lieshout slachtof­fer van eigen succes en vertrekt bij Rhode

8 november Theo van Lieshout is slachtoffer geworden van zijn eigen succes. De trainer uit Sint-Oedenrode is bezig aan zijn laatste seizoen bij Rhode. Hij beschikt niet over de benodigde UEFA A-licentie. Deze is verplicht voor trainers actief bij een elftal dat uitkomt in de eerste klasse.