Kassen Van de Ven in Selissen in Boxtel krijgen nieuw leven in buitenland

Het is heel apart om te zien. Een paprikakweker, die later een succesvol hortensiakweker werd, én die nu zijn eigen kassen mee staat af te breken. Toch is Pieter van de Ven uit Boxtel er redelijk nuchter onder. Zijn kassen maken straks plaats voor een nieuwe Boxtelse woonwijk: Heem van Selis. ,,Ik heb nog wel gekeken of we in de buurt van Boxtel een kassencomplex zouden kunnen beginnen of overnemen. Maar die gedachte heb ik uiteindelijk laten varen. Ik werk nu in loondienst bij Boomkwekerij De Jong Van Laarhoven.”