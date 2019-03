Kasteel Nemerlaer in Haaren heeft na jaren weer een eigen café

HAAREN - Jazeker, in het nieuwe café De Twaalf Trappisten in Kasteel Nemerlaer in Haaren wordt trappistenbier geschonken. Bieren uit alle twaalf trappistenkloosters met brouwerij in de wereld. Vanaf zondag, 17 maart, kunnen gasten terecht in de horecagelegenheid in het souterrain, het oudste deel van het rijksmonument.

De exploitanten van De Twaalf Trappisten zijn de levensgezellen Helmi Puts (39) en John van Gils (49), die negentien jaar exploitant was van het bekende Café Koosje in Oisterwijk. Helmi heeft de laatste jaren bij hem in de zaak gewerkt, was daarvoor in de zorg actief en is ook fotograaf. Het compleet verbouwde souterrain is voortaan vanaf iedere woensdag tot en met zondag open, tussen 10.00 en 18.00 uur. Op afspraak zijn er andere mogelijkheden; zo wil het duo in de gewelvenruimte ook bier- en wijnproeverijen houden. Voor de kleine gasten is in de tweede kelder een kinderruimte ingericht, inclusief verkleedkleren, lees- en spellenhoek.

Quote De horeca was in het verleden een trekpleis­ter. Carole Vos, kasteelvrouwe Nemerlaer

Kasteelvrouw blij

Kasteelvrouwe Carole Vos is blij dat er weer een horecazaak met terras in het rijksmonument is gevestigd. ,,Dat was in het verleden een trekpleister. Bij een beetje goed weer zat het meestal vol, fietsers, wandelaars en toeristen.” Zij hoopt dat het café een extra motivatie is om Kasteel Nemerlaer te bezoeken.

De laatste exploitant van de horeca was dochter Florence van kasteelvrouwe Vos, tussen 2008 en 2012. Maar het kasteel heeft een langere traditie op horecagebied. Die exploitatie liep niet altijd tot genoegen van Carole Vos en haar man Anton van Oirschot (1927-2004). ,,De horeca moest bij het kasteel passen, stijlvol zijn. We wilden geen lawaaifeesten tot diep in de nacht. Maar daar hielden niet alle exploitanten zich aan. Ze vonden dat er zonder grote feesten niet genoeg te verdienen was.”

Quote We houden het bewust klein, willen niet alleen een relaxte en bourgondi­sche sfeer uitstralen, maar zelf ook zo werken. Helmi Puts, gastvrouw en eigenaar De Twaalf Trappisten

Puts en Van Gils zien die kansen wel. Puts: ,,We houden van de horeca, maar willen niet meer van die lange dagen werken. We willen meer ruimte voor ons gezin”. Exploitatie gebeurt door het stel samen, met af en toe steun van familie of een enkele parttimer. Puts: ,,We houden het bewust klein, willen niet alleen een relaxte en bourgondische sfeer uitstralen, maar zelf ook zo werken.”

Brand

De familie Van Oirschot woont sinds 1967 in het van Brabants Lanschap gehuurde kasteel, knapte het helemaal op, om twee jaar later ernstig gedupeerd te raken door een brand. Veel geld en energie werd er in de afgelopen decennia in het kasteel gestoken, dat in beheer is bij een stichting. Naast Carole Vos woont ook haar zoon Thomas in het rijksmonument, waarvan de geschiedenis tot minstens 1303 terug gaat.