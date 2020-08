Kasteel Stapelen, Tweede Wereldoorlog of de suisse sparen bij Boxtelse boodschappen

BOXTEL - Voor veel ouderen in Boxtel zal het een feest van herkenning worden, voor jongeren misschien een historische ontdekkingsreis door Boxtel. De heemkunde is blij dat Jumbo aandacht schenkt aan de Boxtelse geschiedenis.

Voorheen sportclubs, nu de historie

Het is weer eens wat anders dan plaatjes sparen van alle leden van de plaatselijke hockey- of voetbalclub. Want die acties van onder meer Albert Heijn en Jumbo kende Boxtel in het verleden al. Nu gooit Jumbo het op de historische toer en vanaf begin september kunnen klanten in winkelcentrum Oosterhof ruim 300 afbeeldingen sparen van onder meer de Boxtelse bloedprocessie, kerken, oude gebouwen, straten, kunstwerken en schilderijen, zwembaden, markten of oude bedrijven die er niet meer zijn. Allemaal te verzamelen in een boek met harde kaft.

Wie gaat plaatjes sparen?

Christ van Eekelen van de Heemkunde Boxtel vertelt dat de mensen van de heemkunde al in december 2019 aan de slag gingen om het boek en de afbeeldingen allemaal voor elkaar te krijgen. ,,We kregen de vraag van Jumbo of we mee wilden doen. Daar waren we erg blij om. Maar dat riep wel wat vragen op. Wie gaat zoiets nou sparen? Ouderen? Of hebben jongere mensen ook interesse? Die vraag wordt deze week al min of meer beantwoord. Want in onze apps zijn al heel veel mensen die anderen vragen of ze mee willen sparen voor een vol plaatjesboek.”

Snel werken

Voor de Heemkunde Boxtel was de belangrijkste opdracht ‘hoe maak ik een keuze uit alle foto’s?’ Want dat was volgens Van Eekelen een moeilijke. ,,We hebben een beeldbank bij de heemkunde met zeker 25.000 foto’s. Per rubriek moet je dan wat bijzondere, fraaie en in het oog springende foto’s verzamelen. Aanvankelijk moesten we de foto’s en de teksten in het boek al begin van dit jaar aanleveren. Want de actie zou al in het voorjaar beginnen. Dat gaf toen flink wat werkdruk. Maar later werd de actie naar september dit jaar verplaatst.”

Volledig scherm Stapelen. © Domien van der Meijden

Volgens Christ van Eekelen kan kasteel Stapelen natuurlijk niet ontbreken. ,,Zo’n prachtige historische plek. Daar hebben we dus een hoofdstuk voor ingeruimd. Maar zo kom je telkens andere zaken tegen. Denk aan de Heilige Bloedprocessie, maar ook aan een hele serie markante gebouwen, mooie kunstwerken en schilderijen. Het is dan moeilijk om te kiezen. Maar dat is uiteindelijk toch goed gelukt.”

Vraag om ruildag

Zo zijn er uiteindelijk vijftien hoofdstukken ontstaan en klanten kunnen 343 foto’s sparen voor in het boek. Van Eekelen hoopt dat Jumbo, als de actie een tijd loopt, net als bij eerdere spaaracties, een soort ruilmiddag of -avond in het leven roept. ,,Dat is bij de sportclubs indertijd ook zeer succesvol geweest. En misschien zijn er wel mensen die dan lid willen worden van onze heemkundeclub omdat hun interesse voor ons erfgoed bij hen gewekt is.”

Ruildag komt er

Oskar Martens van de Jumbo in Boxtel belooft dat er een ruildag komt. ,,Vanaf aanstaande woensdag loopt de spaaractie en die duurt acht weken. We plannen die ruildag dus ergens in die periode in.”