Kastelenfluisteraar Robbie Dell’Aira op de bres voor onbegrepen erfgoed

Het zit in de genen van Robbie Dell’Aira (48) uit Hurwenen. Dat moet haast wel. Al vanaf zijn prille kinderjaren is hij gefascineerd door kastelen. Inmiddels is de kunsthistoricus uit Hurwenen een groot kenner van en adviseur voor dit erfgoed, universitair docent, bestuurslid van de stichting Kasteel Nemerlaer in Haaren en auteur. Zijn nieuwste boek ‘Rodolf’ is een gotisch novelle.