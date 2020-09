KBO Sint-Michielsgestel klaar voor nieuwe start met ‘De Ontmoeting’

Een mooie nieuwe vergaderruimte met splinternieuwe airco, plafond en alles netjes in de verf. Een handige keuken voor koek en zopie. En een mooie grote zaal waar de tafeltje coronaproof en op veilige afstand van elkaar staan opgesteld. Inclusief ruimte om te koersballen en op een groot scherm naar een film te kunnen kijken.

Verguld met nieuwe ruimte voor KBO

Johan Thyssen en Toon van den Berg, vice-voorzitter en voorzitter van de KBO Sint-Michielsgestel zijn verguld met het nieuwe onderkomen voor de bijna 800 leden. ,,We zijn in feite al een jaar of vijftien op zoek naar zo’n ruimte. We deden natuurlijk wel wat activiteiten bij zorgcentrum De Beemden en bij de Klokakker in de speciale activiteitenruimte. En voor de grotere dingen zaten we in de inmiddels afgebroken Huif. Maar nu is het ideaal op de nieuwe plek. Alle dingen bij elkaar.”

Leegstaand pand waar Boenders zat

Die nieuwe plek werd gevonden in het leegstaande gebouw van Immens, waar de laatste periode sportschool Boenders zat. ,,We kregen contact met Marcel van Hout van Immens. We kunnen het pand voor zeker drie jaar huren met stilzwijgende afspraken over verlengen. We hopen hier dus jaren vooruit te kunnen. We hadden eerst nog de MFA bij het Protestants kerkje op het oog. Maar we vonden de huur hier aan de hoge kant. In maart zijn we begonnen. Meteen corona, natuurlijk. Maar zo hebben we de inrichting wel goed en mooi kunnen maken.”

Grote activiteiten nog in De Meander

De Ontmoeting heet het nieuwe home van de KBO. Van den Berg: ,,Hier kunnen we echt vooruit. Natuurlijk blijft De Meander in het gemeentehuis voor grote activiteiten, maar hier kunnen we helemaal in eigen beheer alle kleinere zaken doen. Dat was in De Meander lastiger met de aanwezigheid van de bibliotheek. Hier in De Ontmoeting doen we rikken, jokeren, bridge, bingo, sjoelen, educatieve avondjes met Seniorwijs over gezondheidsonderwerpen, belasting of erfrecht. Als je de stoelen en tafels wat opzij schuift, dan kunnen we hier zelfs het koersbal doen.”

Enquête: films draaien

Via een enquête onder de leden kwam naar voren dat er veel behoefte is aan gezellige filmavonden. Van den Berg: ,,Daar gaan we dan ook mee aan de slag. We hebben een mooi groot scherm en mogelijkheden of films te draaien. Maar dan zoeken we het niet in de hoek van filmhuisfilms, maar meer populaire films en documentaires zoals over de natuur. Denk aan Planet Earth en andere mooie natuurdocumentaires.”

Kleine groepjes

Komende zaterdag wordt De Ontmoeting officieel geopend met genodigden. Zondag tussen 11.00 en 16.00 uur houdt KBO Gestel open dag voor belangstellenden. ,,In kleine groepjes kunnen we bezoekers rondleiden. We houden rekening met alle coronaregels.”