Kees en zijn huis dat maar nooit af kwam

BOXTEL - Kees van Berkel haalde in 1991 zijn ouderlijk huis in Boxtel uit elkaar om het daarna helemaal opnieuw op te bouwen. Kees overleed deze week op 74-jarige leeftijd. Maar zijn huis is nóg niet af.

Van Berkel, is dat de man van dat huis? In Boxtel zeggen ze dan: ,,Ja dat is hem.” Kees woonde een kleine dertig jaar in een houten keet achter het ouderlijk huis in de Prins Hendrikstraat. Na de dood van zijn ouders haalde hij het huis compleet uit elkaar om het minuscuul weer helemaal opnieuw op te bouwen.

Dat hij daar een zee van tijd voor ging gebruiken, had hij zelf niet eens gedacht. Want in de gevelsteen staat geduldig het jaar 2005. Maar in 2019 is zijn levenswerk nog altijd niet klaar. En nu is Kees er niet meer. Hij heeft die klus dus nooit meer af kunnen maken en heeft er nooit gewoond.

Maar bouwvakker Kees hield van precies. Soms metselde hij maar een paar stenen in de week. Maar alles kaarsrecht. Nergens zo'n vakwerk. ,,Zo zit ik nu eenmaal in elkaar”, zo gaf hij altijd als antwoord als Boxtelaren hem vroegen: ,,Wanneer is je huis klaar?” Nooit dus. Maar Kees had er een pracht van een hobby aan, dat dan weer wel.