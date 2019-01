Kentalis helemaal ‘groen’ is niet reëel

Ze namen beide al een aanloopje om het terrein van Kentalis in Sint-Michielsgestel straks zo groen mogelijk te krijgen. Logisch ook als je Natuurgroep Gestel of Vereniging Groene Hart Brabant heet. Beide hebben natuur en ecologie hoog in het vaandel.



Vereniging Groene Hart Brabant gaat heel ver. Want Adriaan van Abeelen van deze vereniging wil dat bij veranderingen op het Kentalis-terrein straks eerst het herstel van de Dommelvallei veel aandacht krijgt. Veel minder belangrijk is de toekomst van de gebouwen. Dat komt later wel.