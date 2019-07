Kentalis huurt ruimte van Rabobank om hoofdgebouw leeg te krijgen

Een groot gedeelte van de ondersteunende afdelingen van Kentalis in Sint-Michielsgestel vertrekt in de loop van 2020 van het hoofdgebouw aan de Theerestraat naar de leegstaande Rabobank aan de Hoogstraat.

Ander deel personeel naar Utrecht

Kentalis heeft een huurcontract afgesloten. En na wat aanpassingen aan het kantoorgebouw, zo is de verwachting, worden de afdelingen in de loop van 2020 gehuisvest in het kantoor van de Rabobank dat al een tijd leeg staat. Een ander deel van het personeel krijgt op termijn onderdak in Utrecht. Ook daar is een kantoorlocatie in beeld voor ingebruikname volgend jaar.