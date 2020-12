Kentalis praat met buurt over toekomst van terrein en hoofdgebouw in Sint-Michielsgestel

Ze mogen hun ideeën en meningen ventileren. Dat gebeurt in verschillende online-bijeenkomsten. Een zaal huren en mensen uitnodigen, dat zit er in coronatijd niet in. Dus houdt Kentalis in Sint-Michielsgestel samen met een adviseur een paar online-bijeenkomsten, zodat buurtbewoners nog mee mogen praten over het Kentalis-terrein aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Gistermiddag was de eerste online-bijeenkomst.

Quote Wat houdt Kentalis op het terrein, en wat niet? Anton Bos, Adviseur Kentalis

Kentalis-adviseur Anton Bos vertelt: ,,De afgelopen maanden is samen met de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden binnen Kentalis de zaak op een rij gezet. Wat houden we op het terrein de komende jaren en wat gaat verhuizen? We maakten dus even pas op de plaats om goed te kijken hoe we het willen. Daarbij is nu duidelijk dat de woongroepen van Carré blijven.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Bij de woongroepen Carré komt een groene singel te liggen. © Domien van der Meijden

Bos vervolgt: ,,De Travelaar en De Terp blijven ook. Om het Carré wordt een flinke groene singel gelegd, zodat dit een rustig woongebied kan blijven voor de cliënten.”

Wat natuurlijk wel gaat veranderen is het gebied van het hoofdgebouw, een flinke strook grond links van De Terp en een gebied rechts van het hoofdgebouw, waar nu het Compas staat, het Cruyff-court, De Schakel en Nandoe.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Compas gaat naar Zaltbommel. © Domien van der Meijden

Bos daarover: ,,De kantoorfuncties in het hoofdgebouw komen voor een deel in Utrecht en voor een deel in het Rabobankgebouw aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Het historische hoofdgebouw gaat dus in de verkoop. De functie van Compas wordt in Zaltbommel verder vorm gegeven. Voor De Schakel en Nandoe is het ei nog niet gelegd. Dat zou elders op het terrein een plek kunnen krijgen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het Cruijff Court blijft. © Domien van der Meijden

Op de plek waar nu nog de resten staan van de boerderij die is afgebrand, komt een nieuwe centrale entree naar het Kentalis-terrein van het Carré. ,,Achter de boerderij ligt nog het oude gebouw van de hostiebakkerij. Dat gebouw krijgt een herbestemming voor Kentalis. Aan de rechterzijde van het hoofdgebouw komt ook een nieuwe centrale entree voor het gebied erachter.”

Tekst loopt door onder de foto

Bos verder: ,,In dat gebied komt ruimte voor verschillende soorten woningbouw, al dan niet met zorg of voor bijzondere doelgroepen. Maar ook een percentage voor sociale woningbouw, CPO-projecten die jongeren of ouderen willen oppakken. Denk wellicht aan een Knarrenhof.”

Aanmelden

Bewoners kunnen zich via de mail aanmelden: Mar.Blok@kentalis.nl. Elsbeth Ketting van Kentalis: ,,Per keer kunnen er ongeveer 25 deelnemers meepraten over de toekomst van het Kentalis-terrein. We houden 7 januari weer zo’n bijeenkomst tussen 19.30 en 21.00 uur. Zijn er nog veel meer aanmeldingen, dan volgen er later nog meer bijeenkomsten online.”

Eindresultaat naar de raad

De meningen van de buurtbewoners komen in een einddocument te staan. Dat wordt in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel aangeboden.