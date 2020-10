Kentalis verhuist al enkele onderdelen van Gestel naar Utrecht

SINT-MICHIELSGESTEL - De Raad van Bestuur en een aantal medewerkers van ondersteunende diensten verhuizen vanuit Kentalis in Sint-Michielsgestel naar Utrecht. Het is de opmaat naar een andere bestemming voor het historische hoofdgebouw in Gestel.

Kentalis in Sint-Michielsgestel gaat deze maand beginnen met het stukje-bij-beetje verhuizen van personeel vanuit het hoofdgebouw in Gestel naar andere locaties. Dat gebeurt zowel binnen Sint-Michielsgestel, maar ook in Utrecht. Daar heeft de organisatie het oog laten vallen op een nieuwe kantoorlocatie aan de Van Vollenhovenlaan. ,,Daar strijkt de raad van bestuur neer en een aantal medewerkers van de ondersteunende diensten”, zegt een woordvoerster van Kentalis.

Centraal vergaderen

Binnen Utrecht herschikt Kentalis ook. ,,Medewerkers vanuit de Vlampijpstraat in Utrecht verhuizen ook naar deze nieuwe locatie. Het gaat dan om het audiologisch centrum en de ambulante zorg. Op de nieuwe locatie kunnen ook allerlei medewerkers centraal vergaderen die vanuit het hele land komen.”

Rabobank Hoogstraat

Binnen Sint-Michielsgestel staan er ook veranderingen op stapel. ,,In april 2021 wordt het leegstaande gebouw van de Rabobank aan de Hoogstraat in gebruik genomen. Daar komen 230 medewerkers van de ondersteunende diensten te zitten. Voor een aantal functies in Gestel, zoals het audiologisch centrum, de kapel, het museum en de medische dienst is nog geen nieuwe huisvesting gevonden. Daar zoeken we nog naar.”

Centraal ontmoeten

De verhuizing naar de nieuwe kantoren past volgens Kentalis helemaal bij de ambitie om de krachten te bundelen en beter samen te werken op de nieuwe plekken. ,,Zo bieden we mensen met beperkingen in communicatie als expertisecentrum het beste onderwijs en de beste zorg. De nieuwe panden zijn dan ook zo ingericht dat ontmoeten en kennis uitwisselen er centraal kunnen staan.”

In gesprek

Nu het hoofdgebouw langzaamaan leger raakt, komt de dag dichterbij dat dit gebouw aan een nieuwe partij wordt overgedaan. ,,Op deze manier kan het historische hoofdgebouw en een deel van het terrein van Kentalis aan de Theerestraat een nieuwe bestemming krijgen. Hierover is Kentalis in gesprek met de gemeente, de provincie en andere belangrijke partijen.”

Respect voor historie

Voormalig bestuurder Henk Bakker heeft het afstoten van het hoofdgebouw een paar jaar geleden in gang gezet. ,,We zijn er niet om de historie in stand te houden. Het monumentale pand vergt elke dag onderhoud en is nu veel te duur voor ons. Als een projectontwikkelaar er met respect voor de historie mooie appartementen in kan maken, een zorghotel of campus, dan is dat een mooie oplossing.”

Woningbouw

Bij zijn afscheid vertelde hij verder: ,,Het tij zit ons mee met de aantrekkende economie en woningbouw. Van de 32 hectare van ons terrein behouden we een derde voor onze woonlocaties en scholen. Met het verkopen van een deel van het terrein kunnen er ook bouwmogelijkheden op gang gebracht worden die aansluiten op de omgeving van Kentalis.”