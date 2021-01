Kentekenscan om auto's uit centrum van Boxtel te weren

BOXTEL - In de strijd tegen het weren van auto's uit het voetgangersgebied in het centrum gaat de gemeente Boxtel straks over tot een 'kentekenscan'.

Na de opknapbeurt van de Rechterstraat wordt de kentekenscanner geplaatst op de hoek Rechterstraat en Rozemarijnstraat bij het filiaal van Blokker.

,,Ieder voertuig dat daar het autovrije gebied inrijdt, wordt geknipt en komt in een database. Vervolgens volgt controle en wordt bekeken of het inrijden geoorloofd was of niet. Mensen die er wat te zoeken hadden, bijvoorbeeld voor laden en lossen, horen vervolgens niets. Anderen die wel in overtreding waren, krijgen een bekeuring", aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel.

Werkzaamheden in Rechterstraat

De reconstructie van de winkelstraat tussen de Zwaanse Brug en Villa Phaf is inmiddels van start gegaan. Bomen worden verwijderd om te kunnen verplanten naar een andere plek in Boxtel. Daarna krijgt de Rechterstraat nieuwe bestrating en meubilair. Het is de bedoeling dat het karwei in juni gereed is.

Het is na de opknapbeurt van de Markt in 2018 het volgende project om het centrum een economische impuls te geven en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Na de Rechterstraat volgt in principe nog het voetgangersgebied van de Stationsstraat. ,,De plannen zijn in de maak. Onzeker is wel of de gemeenteraad er straks gezien de financiële positie van Boxtel, ook geld voor vrij wil maken", aldus de zegsman.