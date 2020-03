Kerkdorp moet nóg langer wachten op zendmast, ‘Zelfs 112 is vaak slecht te bereiken’

Bestuursrechter M. Verhoeven is niet overtuigd van de noodzaak om de bijna 40 meter hoge zendmast aan te leggen bij sportpark Ekkerzicht aan Den Ekker, aan de rand van het kerkdorp. ,,Op Google zag ik dat er bij de kerk ook een mast staat. En zijn de andere hoge plekken in het dorp, zoals masten van andere providers, wel goed bekeken?", wil de rechter onder meer weten.



Hij is niet onder de indruk van antwoorden van medewerkers van KPN en de gemeente Meierijstad. Hun dossierkennis had beter gekund, blijkt uit het verhaal van Zwiers. ,,Natúúrlijk is die noodzaak er", stelt hij. ,,De mast bij de kerk is veel te laag. En de dichts bijzijnde mast ligt in Liempde op hemelsbreed op 2,6 kilometer van Olland, veel te ver voor KPN dus. Ik had dat kunnen zeggen tegen de rechter, maar volgens mij is dat niet echt gepast.”