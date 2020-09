Kermis Berlicum in coronastyle, de glans is er wel van af zonder gezellig dorpsfeest

Twee mannen uit Schijndel aangehou­den na steekpar­tij in Eindhoven

18 september EINDHOVEN/SCHIJNDEL - Twee mannen uit Schijndel (25 en 30 jaar) zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden, omdat ze betrokken waren bij een steekpartij aan de Echternachlaan in Eindhoven. Die steekpartij was donderdagavond rond 20.50 uur. De verdachten meldden zich zelf bij het politiebureau in Eindhoven.