Kermis gewoon op en rond Petrus Dondersplein

SINT-MICHIELSGESTEL - Ook in het nieuwe centrum van Sint-Michielsgestel moet het mogelijk blijven om rondom de nieuwe appartementengebouwen van de Brenthof, Dommelstaete, de Raadskamer en de Groene Villa een kermis of andere evenementen te houden. ,,Dat hoort bij een aantrekkelijk en bruisend centrum”, zo oordeelt het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel.

Het CDA had een serie vragen gesteld over de inrichting van het openbare gebied rond de nieuwe appartementengebouwen in het centrum van Sint-Michielsgestel. Gestel werkt momenteel aan een definitief ontwerp van de omgeving van het Petrus Dondersplein. Dat plein wordt een paar maten kleiner als straks alle woningbouw is gerealiseerd. Dat maakte het CDA ongerust over wat er straks nog wel en niet kan op het kleinere plein.

Centrum moet bruisen

Wethouder Ed Mathijssen over de inrichting: ,,We zijn inderdaad bezig om dat definitief ontwerp te maken. Ook wij vinden dat een kermis of carnaval gewoon moet kunnen worden gevierd rond het Petrus Dondersplein. Maar omdat het hier kleiner wordt, denken we aan een ‘zoekgebied’ rondom het Petrus Dondersplein. Als we het straatgedeelte voor het oude gemeentehuis erbij betrekken, maar ook het Torenplein tussen de Oude Toren en de Kruidvat én een deel van de Nieuwstraat (tussen Hof van Overkerk en het protestants kerkje) gebruiken, dan moet er voldoende ruimte zijn voor een kermis.”

Nog geen zinnig woord

Volgens Mathijssen moet dan wel naar een nieuwe opzet worden gekeken. ,,Een nieuwe indeling zal daarbij wel nodig zijn.” Ook moet bij de nieuwe opzet worden gekeken naar hoe alle winkels en bedrijven het best kunnen worden bevoorraad. Volgens burgemeester Han Looijen is er voor dit jaar nog geen peil op te trekken hoe de kermis eruit kan zien en in welke vorm ze wordt gegoten. ,,Aangezien de coronaregels nog steeds gelden, kan ik daar nog geen zinnig woord over zeggen.” Maar misschien dat dichter bij de vierde zondag in september, als de kermis wordt gehouden, daar meer over bekend wordt.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Oude Toren wordt versierd met carnaval. © Jan Zandee

Hetzelfde geldt overigens voor allerlei tenten die bij evenementen als carnaval worden gebruikt. ,,Als tenten nodig zijn bij evenementen zoals carnaval, moeten ze passen op de locatie. Ze moeten ook voldoen aan alle veiligheidsregels, zoals brandveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten”, meent het college.

Tijdelijk

Tijdens het opnieuw inrichten van de openbare ruimte van het Petrus Dondersplein zullen evenementen wel tijdelijk even moeten verkassen. Het ligt voor de hand dat de inrichting van de openbare ruimte pas gebeurt als alle bouwactiviteiten zo goed als afgerond zijn. Anders veroorzaakt het bouwverkeer schade aan de nieuwe inrichting.