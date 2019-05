Kermis in Gestel naar andere plek door herinrichting dorp

De weekmarkt past straks zeker nog op het nieuwe Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Na alle bouwactiviteiten - zoals de bouw van het appartementenblok De Raadskamer op de plek van het Hoefijzer - is het plein straks een kwart kleiner. En dat veroorzaakt dat de kermis er in de huidige vorm niet meer past.



Dat werd gisteravond duidelijk toen landschapsarchitect André Houtman het voorlopige inrichtingsplan van het hartje van Gestel aan het publiek presenteerde in het gemeentehuis in Gestel. ,,De multiculturele accommodatie De Meander in het gemeentehuis is straks het bestuurlijke en culturele hart van Gestel. Terwijl het centrum het winkel- en woonhart is. Dan is het helemaal geen gekke gedachte om de kermis in zijn geheel naar het Meanderplein te halen. Of wellicht in delen. De grote kermis op dit plein en een kinderkermis op het Petrus Dondersplein.”