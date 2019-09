Kermis Veghel leeft op, ‘Tien keer beter door stichting’

Verblijfs­ver­bo­den in Boxtel ter bestrij­ding overlast jeugd

12 september BOXTEL - Burgemeester Fons Naterop van Boxtel heeft op twee plaatsen in zijn gemeenten een verblijfsverbod ingesteld tussen 22.00 en 06.00 uur, bij het Dommelbad en bij de generatietuin in de wijk Oost. Naterop treft de maatregel naar aanleiding van klachten van vooral omwonenden over overlast van groepen jongeren met name tijdens de late avond en nacht. Zij, en ook de jongeren, zijn inmiddels door de burgemeester op de hoogte gesteld. Ook zijn borden geplaatst.