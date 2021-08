Kermissen in Boxtel en Rooi met hekken, maar zonder tierelantijnen in de startblokken

BOXTEL/SINT-OEDENRODE - Er is geen ‘kermistopper’ dit jaar zoals Peter Beense, Django Wagner of Dries Roelvink om de kermis in Boxtel officieel swingend te openen. Maar veel mensen in het dorp zijn al lang blij dat het evenement in 2021 ondanks de pandemie toch door kan gaan. Ook in Sint-Oedenrode staat de kermis inmiddels in de startblokken.

Sober, zonder tierelantijnen weliswaar, maar de kermis is vanaf vrijdag tot en met woensdag 25 augustus wel in de gemeente. Na het een jaartje zonder het festijn te hebben moeten doen, maakt Boxtel zich op voor de traditionele kermis.

Aangepaste vorm

Een, vanwege het nog altijd rondwarend coronavirus, kermis in aangepaste vorm. Dus geen groots openingsspektakel waarvoor Boxtel jaarlijks een bekende zanger strikte en ook geen randprogramma, zoals bingo in de autoscooter of een zoektocht naar speciale kaartjes. ,,We hebben rekening te houden met strenge coronamaatregelen en gaan ook controleren op het naleven daarvan”, aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel.

Maximaal zo’n 600 personen op Breukelsplein

De opstelling van de attracties is anders dan normaal. Met dit keer het grote vertier alleen op het Breukelsplein en op de Markt bij de terrassen vooral op kinderen gerichte attracties. Het Breukelsplein zal ook worden omsloten met hekken om te zorgen dat door de ingangen maximaal ruim zeshonderd mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. ,,Een van de coronamaatregelen is dat er gemiddeld maar een bezoeker per vijf vierkante meter op het terrein mag zijn. Via beveiligers zullen we dat in de gaten houden en reguleren.”

Proef in Liempde

Onlangs werd al ‘proef’ gedraaid met de kermis in Liempde, die evenals die in Boxtel door de gemeente zelf wordt georganiseerd. Daar stonden de grotere attracties op het evenemententerrein De Tip en het kindervermaak bij de terrassen in het centrum van het dorp. In Esch, dat sinds 1 januari bij Boxtel hoort door de herindeling van Haaren, is geen kermis. ,,Daar was het evenement altijd een zaak van andere initiatiefnemers en een aanvraag voor een vergunning heeft ons niet bereikt”, aldus de zegsman van de gemeente Boxtel.

Voor de horeca gelden tijdens de kermis de bestaande coronaregels. Zoals de anderhalve meter afstand (of het plaatsen van kuchschermen), vaste zitplaatsen, geen optredens of harde muziek en sluiten om middernacht.

De Boxtelse kermis kent zondag 22 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur een prikkelvrije periode. Mensen die slecht of niet tegen felle lichten en harde geluiden kunnen krijgen dan de kans ongestoord van de attracties te genieten. Vrijdag gaat de kermis open om 19.00 uur, alle andere dagen om 14.00 uur. Sluitingstijd is steeds middernacht.

Sint-Oedenrode

Ook in Sint-Oedenrode is er vanaf zaterdag 21 augustus tot en met woensdag 25 augustus kermis. Niet zoals vorig jaar op een terrein buiten het centrum, maar onder strikte voorwaarden toch in het dorpshart. Het kermisterrein wordt daar volledig afgezet, via vier ingangen mogen maximaal 1600 bezoekers (jong of oud) naar binnen. Bij de ingangen staan mensen die het aantal bezoekers tellen. Iedere horecagelegenheid vormt in het dorp straks een bubbel. Wie een terrasje wil pakken, meldt zich online bij de kroeg naar keuze en wordt geacht bij het betreden van het terras een vaccinatiebewijs of negatieve test te tonen.

Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is het nog altijd niet zeker of er kermissen komen in de dorpen. De gemeente ziet in zelf organiseren geen brood. Volgens burgemeester Han Looijen komt dan de gemeentelijke rol als handhaver van de coronaregels rond de kermis in het geding. Een aantal exploitanten overweegt daarom het initiatief te nemen. Maar daarover is op dit moment nog geen nieuws, laat een woordvoerder van de gemeente Gestel weten.