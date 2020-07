Kermissen in Rooi en Veghel zijn nog onzeker

VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Krijgt de kermis van Schijndel navolging in Sint-Oedenrode en Veghel? De wil is er zeker, maar het sterk stijgende aantal coronabesmettingen laat de kansen niet stijgen. Het worden sowieso héél andere kermissen.

Volledig scherm Kermiswethouder Harry van Rooijen van Meierijstad. © Meierijstad Mike van den Biggelaar volgt nauwlettend het nieuws rond het sterk stijgende aantal coronabesmettingen. ,,Her en der zie je weer coronabrandhaardjes verschijnen. Dat maakt de kansen voor een kermis in Veghel er helaas niet beter op", zegt de voorzitter van de Stichting Kermissen Veghel.

Toch is alles erop gericht dat Veghel in september een kermis krijgt. ,,En als de kermis van Veghel door kan gaan, gaat die van Boerdonk ook door. We zijn volop in gesprek met kermisexploitanten. Je kunt ervan uitgaan dat de kermis een stuk kleiner wordt dan afgelopen jaren. Financieel moeten we het ook nog rond zien te krijgen.”

Besluit voor Rooi valt begin augustus

Ook de kermis van Sint-Oedenrode hangt nog altijd boven de markt. ,,Over de kermis in Rooi nemen we begin augustus een besluit", zegt kermiswethouder Harry van Rooijen (VVD). Een besluit over Veghel en Boerdonk volgt pas later. ,,In Rooi komen normaal gesproken wel 10.000 man op een avond. Dat kan nu natuurlijk niet. Er zal dus een heel andere opzet moeten komen.”

De kermis van Veghel gaat sowieso naar een andere locatie: de parkeerplaats bij het gemeentehuis op het Stadhuisplein. Van den Biggelaar: ,,We zouden toch al verkassen van het centrum naar het Stadhuisplein. Maar het was de bedoeling dat we de kermisattracties ook op het plein aan de Meijerijstraat zouden zetten. En met een verbinding tussen het Stadhuisplein en het ‘Meijerijplein’. Maar dat gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. Het wordt alléén het Stadhuisplein.”

‘In Schijndel hadden ze het goed voor elkaar’

Op dit plein denkt de stichting de Schijndelse kermis op het evenemententerrein aan de Steeg goed te kunnen nabootsen. Van den Biggelaar nam daar zelf met collega-bestuursleden een kijkje. ,,In Schijndel hadden ze het goed voor elkaar. De hele kermis was omheind met hekken. En op het terrein waren verplichte looproutes en beveiliging. Dat gaan we in Veghel waarschijnlijk ook doen.”

Ook de kermis van Rooi ‘landt’ heel waarschijnlijk níet in het centrum. ,,We hebben het terrein bij sportpark De Neul op het oog", meldt wethouder Van Rooijen. ,,Hier denken we dat een kermis mogelijk kan zijn. In het centrum met alle cafés zou het veel moeilijker worden om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen.”

Lees verder onder deze foto.

Volledig scherm Nieuwsgierige jongens kijken in 2019naar de opbouw van Happy Wheel op de Veghelse kermis. © Van Assendelft/Jeroen Appels

Geen horeca op kermis Veghel

Op de Veghelse kermis komt géén horeca, zo besloot de stichting in overleg met de gemeente. Van den Biggelaar: ,,Eigenlijk wilden we barretjes plaatsen op het kermisterrein, maar dat doen we nu niet. De horeca in het centrum kan zelf zijn feestje organiseren. Uiteraard rekening houdend met alle coronamaatregelen.”

De Rooise kermis is in de gemeente Meierijstad na Schijndel als eerste aan de beurt: 22 tot en met 26 augustus. Daarna volgen Veghel (18-23 september) en Boerdonk (25-28 september). De Stichting Kermissen Veghel moest vanwege corona eerder al de overige vijf kermissen in de voormalige gemeente Veghel schrappen.

Volledig scherm Een eerdere editie van de kermis in Boerdonk. Of die van 2020 ook doorgaat, is nog niet zeker. © Van Assendelft Fotografie