Kerst nadert ... maar wat doen we nou toch met het eten?

Dure huizen belangrij­ker dan bomen: bouwplan Boxtel gaat door

16 november BOXTEL - Blij is de Boxtelse gemeenteraad niet. Tientallen bomen worden gekapt, dat groen wordt onvoldoende gecompenseerd, er komen te dure huizen. Toch is plan Langen Linden vastgesteld. Bouwen van woningen is voor de raad nog net iets belangrijker.