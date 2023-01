Kerstboomverbranden heeft in Meierijstad langste tijd gehad, maar wijk Plein in Schijndel hoopt door te kunnen gaan

De Bolster hoopt op snelle beslissing van Sint-Michelge­stel over nieuwbouw

SINT-MICHIELSGESTEL – Het is lange tijd stil geweest rond de bouw van een nieuwe basisschool voor OBS De Bolster in Sint-Michielsgestel. Maar de gesprekken komen weer op gang. De gemeente belooft in het eerste kwartaal van dit jaar met meer concrete voorstellen te komen.

10 januari