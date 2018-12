Kerstgedachte zoek: lichtjes bij kerk in Boxtel gestolen

Video Jacht­hoorns van het Groene Woud schallen graag op Hopfeest, Boeremèrt en uitvaart jagers

7:00 BOXTEL - Ze spelen bij het Hopfeest in Schijndel, bij de Boeremèrt in Liempde of bij uitvaarten van jagers. Het clubje ‘Jachthoorns van het Groene Woud’ houdt een aparte traditie in ere.