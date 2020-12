Kerstpakkettenactie in Berlicum en Sint-Michielsgestel: ‘Steeds meer mensen door corona in problemen’

SINT-MICHIELSGESTEL - Vincentius in Berlicum houdt zaterdag 12 december een voedselinzamelactie voor kerstpakketten op het Mercuriusplein in Berlicum.

Vrijwilligers van Vincentius en de Augustinusparochie staan bij de ingangen van de supermarkten Jumbo en COOP en delen flyers uit voor de actie.

200 gezinnen

De vrijwilligers hopen zo in de week voor Kerstmis ongeveer 200 gezinnen of alleenstaanden met een smalle beurs blij te kunnen maken met een goed gevuld levensmiddelenpakket. Steeds meer gezinnen en alleenstaanden moeten een beroep doen op de Voedselbank door corona.

Jumbo en Aldi

Vincentius in Sint-Michielsgestel doet een soortgelijke actie op 12 december bij de Aldi in Sint-Michielsgestel. Een week later gebeurt dat ook bij de Jumbo in Den Dungen. Deze actie is bedoeld voor de Voedselbank.

Buurten zamelen ook in

Tegelijkertijd zijn er ook andere initiatieven die hier bij aansluiten. Zo houden wijkbewoners in de Jacobdskamp een actie op 17 en 19 december. Dan staat er kratten in de wijk waar buurtbewoners voedsel in kunnen doen.

Nog meer initiatieven

De buurtvereniging de Hazeakkers in Gestel haalt ook voedsel op voor de Voedselbank en de Theresiaschool in Berlicum doet ook mee. Ook in Gemonde zijn er lokale initiatieven voor voedselpakketten.